The count for the Local Government Elections will take place in the Lewis Sports Centre from 9am on Friday 5th May 2017.

Live updates will be provided bilingually through Comhairle nan Eilean Siar’s Facebook and Twitter pages. Periscope and Facebook live will be used to give live video of the announcements. Comhairle Twitter page: https://twitter.com/cne_siar

Comhairle Facebook page: https://www.facebook.com/comhairlenaneileansiar/