Stornoway Half Marathon FULL RESULTS UPDATE

Saturday’s triumvirate of Half Marathon, 10K and Fun Run has been tagged as the biggest ever race in Hebridean history in terms of participation numbers and action on the day didn’t disappoint.

See the full Half Marathon results below and don’t miss this week’s Stornoway Gazette for a full spread of images and a report from the event.

See here for more on the Half Marathon.



Position Time First Name Surname Club Cat

1 01:14:06 Ewan Crawford Hunters Bog Trotters M 1st Male

2 01:15:07 Michael O’Donnell Inverness Harriers M 2nd Male

3 01:21:02 John Hamilton M 3rd Male & 1st Local

4 01:21:47 Donough Mc Brearty Shettleston Harriers M

5 01:22:20 Mark Maciver SRAC M 2nd & 1st Male Team (SRAC)

6 01:22:47 Dean Macleod M

7 01:23:31 Norman Ferguson Stornoway Running & Athletics Club M 3rd Local & 1st Male Team (SRAC)

8 01:24:44 Ruairidh Campbell Arbroath Footers MV40+ Male V40 1st

9 01:25:47 Stephen Hogarth MV50+ Male V50 1st

10 01:25:51 Kyle Munro Stornoway Running & Athletics Club M 1st Male Team (SRAC)

11 01:25:59 Murdo Mackenzie Stornoway Running & Athletics Club M

12 01:26:22 Scott Templeman Skye & Lochalsh Running Club MV40+ Male V40 2nd

13 01:26:32 Sarah Attwood Skye & Lochalsh Running Club F 1st Female

14 01:27:06 Lorne Crawford MV40+ Male V40 3rd

15 01:27:27 Mhairi Hall F 2nd Female & 1st Local Female

16 01:28:19 Mike Winn MV40+

17 01:28:25 Paul Parker Skye & Lochalsh Running Club MV40+

18 01:28:40 Murdo Maciver MV40+

19 01:29:32 Alasdair Elder M

20 01:30:06 Lewis Macmillan M

21 01:30:44 Stan Mackenzie Cambuslang Harriers MV50+

22 01:31:17 Julie Beveridge Calderglen Harriers F 3rd Female

23 01:31:48 Craig Fraser M

24 01:31:52 Katie MacKinnon F

25 01:31:57 Alan Inglis Stornoway Running & Athletics Club MV50+

26 01:32:28 Ward Linney Wye Valley Runners MV40+

27 01:33:04 Iain Shaw Ferranti AAC MV50+

28 01:34:22 ROBERT KERR Alchester Running Club MV60+ Male V60 1st

29 01:34:51 Jennifer Grewar F

30 01:35:19 Hubert van Tuijl Lynx Pack MV60+

31 01:35:26 Kevin Macleod M

32 01:35:55 Dave Canning Skye and Lochalsh Running AC MV40+

33 01:36:18 Marina Murray Stornoway Running & Athletics Club F 2nd Local & 1st Female Team (SRAC)

34 01:36:18 Howard Maciver Stornoway Running & Athletics Club MV50+

35 01:36:45 Avril Pearson Livingston & District AAC FV40+ Female V40 1st

36 01:36:54 James Jackson MV40+

37 01:37:04 Hector Mackay MV40+

38 01:37:53 Iain MacDonald Glasgow South Road Runners M

39 01:38:22 Sean Brady M

40 01:38:37 Matthew Alexander M

41 01:38:46 Louise Provan Fife Athletic Club FV40+ Female V40 2nd

42 01:39:01 Eoghan Meaney M

43 01:39:22 Kay Kershaw FV40+ Female V40 3rd

44 01:40:11 Neal Ingram MV40+

45 01:40:29 Heather Baillie F 3rd Local

46 01:40:36 Phil Waite Ross County AC MV50+

47 01:40:53 Gemma Beaton North Uist AAC F

48 01:41:02 Maureen Mackie Nairn Road Runners FV50+ Female V50 1st

49 01:41:21 andrew sumner MV40+

50 01:41:29 Don Nicolson Strathaven Striders MV50+

51 01:41:32 Ron Culley MV40+

52 01:42:36 Simon Axon MV50+

53 01:42:49 Joanne McEvoy Calderglen Harriers FV40+

54 01:43:14 Jon Royle Red Rose Road Runners MV50+

55 01:43:16 Chelsea Cook F

56 01:43:19 cal robertson MV40+

57 01:43:33 Rachel macdonald FV40+

58 01:43:34 Maresa Pitt Haywards Heath Harriers FV40+

59 01:43:34 Richard Haynes Haywards Heath Harriers MV60+

60 01:43:48 Chris Whittington M

61 01:43:56 Elly Fletcher SRAC FV40+ 1st Female Team (SRAC)

62 01:43:56 Jennie Jackson Irvine Running Club FV50+

63 01:44:13 Kevin Donner Stornoway Running & Athletics Club MV40+

64 01:44:17 Murdanie Macleod Westside Running and Athletics Club M

65 01:44:54 Caroline Kerr Alchester Running Club FV50+

66 01:44:57 Mihir Joshi M

67 01:45:06 Kieran McLaughlin Garscube Harriers M

68 01:45:36 Joshua Thomson MV40+

69 01:45:41 Robert Sinclair MV50+

70 01:45:46 Sinead McLaughlin Garscube Harriers F

71 01:46:20 David Macneill MV50+

72 01:47:00 Jennifer Urquhart Nairn Road Runners FV40+

73 01:47:00 Lorraine Morrison Westside Runners & Fitness Club FV40+

74 01:47:01 Allan Morrison Westside Runners & Fitness Club MV40+

75 01:47:22 Howard Broadway MV60+

76 01:47:34 James Thomson M

77 01:47:59 Sarah Cook F

78 01:48:15 Rosanna Burton F

79 01:48:17 Andrew Aitken Strathearn Harriers M

80 01:48:25 Ash Green MV40+

81 01:48:34 Paul Hadley Stornoway Running & Athletics Club MV50+

82 01:48:41 David Gunn Crosbie Crew MV40+

83 01:48:45 Alex Healey MV40+

84 01:49:05 Eddie Sanders Fife Athletic Club MV60+

85 01:49:06 Iain Todd Glasgow Triathlon Club MV40+

86 01:49:08 Dave Rigby MV50+

87 01:49:19 Hazel Inns F

88 01:49:23 Katie Devenney F

89 01:49:29 Stuart Young MV40+

90 01:49:52 Gary Muir M

91 01:49:54 Martin Cunningham MV40+

92 01:50:06 Gavin MacBeath M

93 01:50:09 Jason Laing Stornoway Running & Athletics Club MV40+

94 01:50:16 Janet Reid FV40+

95 01:51:01 Gabrielle Macbeth F

96 01:51:03 Lorraine Mackenzie FV40+

97 01:51:15 Jessica Berta F

98 01:51:39 Ally Murray M

99 01:51:41 PAULINE HENDERSON FV50+

100 01:52:30 Peter Greenstock SRAC MV40+

101 01:52:49 Michelle Macleod FV40+

102 01:52:53 Gail Steven F

103 01:53:03 Graeme Lornie jogscotland hazelhead MV50+

104 01:53:14 Murdo Johnson MV60+

105 01:53:17 John MacLeod Inverness Harriers MV50+

106 01:53:27 John Macaskill M

107 01:53:53 Lachie Maclellan MV40+

108 01:54:56 Brian Lewis MV40+

109 01:55:04 Barbara Ann Hogarth Grangemouth triathlon club FV40+

110 01:55:16 Dechen Coleman FV40+

111 01:55:16 Adrienne Stewart Stornoway Running and Athletics Club FV50+ 1st Female Team (SRAC)

112 01:55:26 Alan Gardener Falkland Trail Runners MV40+

113 01:55:30 Brendan Culhane Tir Conaill Harps M

114 01:55:30 Paddy Mulholland M

115 01:55:49 Lorna thomson F

116 01:55:54 David Graham MV40+

117 01:55:54 Ruth Gordon F

118 01:56:50 Andrew Lloyd MV50+

119 01:57:31 Anthony Pickard MV40+

120 01:57:36 Theresa McIntyre FV40+

121 01:57:39 Chris Spears MV70+ Male V70 1st

122 01:57:45 Valerie Hamilton FV50+

123 01:57:53 Michael Runge MV50+

124 01:57:55 Mhairi Law F

125 01:57:59 Alice Paterson Hunters Bog Trotters FV40+

126 01:58:13 Victoria Louch F

127 01:58:16 Margaret Macfarlane FV40+

128 01:58:19 Mhairi Murdoch F

129 01:58:40 Chris Plum M

130 01:58:51 Hollie Kynaston F

131 01:59:02 Craig Macleod M

132 01:59:11 Thomas Wilson Strathaven Striders MV70+

133 01:59:13 Margaret Rose MacPhee Lochaber Athletic Club FV50+

134 01:59:38 Rosemary Donaldson F

135 01:59:59 Stephan Smit Stornoway Running & Athletics Club MV50+

136 02:00:05 Karen Steel F

137 02:00:29 Jane Stewart Ochil Hill Runners FV40+

138 02:00:30 Janice Mackay FV40+

139 02:00:35 Anna Flett Stornoway Running & Athletics Club FV50+

140 02:01:05 David Macleod MV40+

141 02:01:36 Dolina Thomson FV40+

142 02:01:42 Seonag Macleod FV40+

143 02:01:50 Kym Bridle Stornoway Running & Athletics Club FV50+

144 02:02:00 Derek Smith MV50+

145 02:02:14 Ian Fleming MV40+

146 02:02:16 Sandy Workman MV60+

147 02:02:30 Chris Hawksworth MV50+

148 02:02:56 Kirsteen Stewart Srac FV40+

149 02:03:08 Gillian Brown F

150 02:03:37 maggi gibson FV50+

151 02:03:52 Neil Mackinnon MV50+

152 02:03:57 Morag Thompson FV50+

153 02:04:00 Ian Walters MV50+

154 02:04:00 rebecca robson West side runners F

155 02:04:10 Keith Bray Stornoway Running & Athletics Club MV40+

156 02:04:13 Calum MacMillan M

157 02:04:15 Duncan Forrest MV50+

158 02:05:09 Isabel Maciver FV60+ Female V60 1st

159 02:05:10 Rosie Scott F

160 02:06:02 Sarah Macleod F

161 02:06:13 Paul Haydon Fell Runners Association MV50+

162 02:06:20 Buck Macdonald M

163 02:06:22 Fiona Finlayson F

164 02:06:31 Allan Maciver Stornoway Running & Athletics Club MV40+

165 02:07:03 Liz Mackay FV60+

166 02:07:27 Catherine Sinclair-Stott Lee Merrien Running Club FV50+

167 02:07:36 Donna Inglis Stornoway Running & Athletics Club FV50+

168 02:07:41 Zuzana Rencova Glasgow South Road Runners F

169 02:07:43 Joanne Douglas F

170 02:08:00 Corinne Maclean Stornoway Running & Athletics Club FV40+

171 02:08:12 Dave Thompson MV60+

172 02:08:49 Marion Maclennan SRAC F

173 02:09:22 Mary Scannell FV40+

174 02:09:23 John Adkin Strathaven Striders MV60+

175 02:09:32 Diane Bruce F

176 02:10:21 Karen Wright FV40+

177 02:10:25 David Graham MV40+

178 02:10:40 Margaret Douglas FV50+

179 02:11:06 John McLaughlin Garscube Harriers MV50+

180 02:11:15 Iona Cooper F

181 02:11:15 Yvonne Graham F

182 02:11:15 Emma Scaramuccia F

183 02:11:22 Ann Smith FV40+

184 02:12:30 Alistair Swan M

185 02:13:31 Mandy Gillies FV50+

186 02:13:52 Roslyn Oliver-Jones Tain Runners FV40+

187 02:14:32 Angus Maciver MV50+

188 02:14:48 Janice Smith Hunters Bog Trotters FV60+

189 02:15:00 Michelle Macleod F

190 02:15:06 Gary Wilson MV50+

191 02:15:20 Andrew Austin MV50+

192 02:15:26 Michaela Penny Jubilee joggers FV40+

193 02:15:45 Emma Dent Helm Hill Runners FV40+

194 02:17:06 Anne Phipps Skye ladies run FV40+

195 02:17:15 Margaret Hall F

196 02:17:27 Maggie Macleod FV40+

197 02:17:31 Kirsty Donald F

198 02:17:32 Fiona Macdonald FV40+

199 02:18:13 Alasdair Maceachen MV60+

200 02:18:16 Isobel Oakley F

201 02:18:20 ALAN KERR MV60+

202 02:18:36 Katie Laing FV40+

203 02:18:55 Yiorgos Sideris MV40+

204 02:19:11 Joel Ellis M

205 02:19:15 Gordon Jamieson MV60+

206 02:19:28 Ella Corrick F

207 02:19:40 Neil Maclean Ness Running Club MV40+

208 02:19:58 Giles Piercy MV50+

209 02:19:59 Sharon Runge FV50+

210 02:20:05 Brenda Jones Stornoway Running & Athletics Club FV50+

211 02:20:17 Susan Naimark FV60+

212 02:20:42 Naomi MacKenzie F

213 02:21:21 Ingrid Taylor FV40+

214 02:21:41 Amy Scott F

215 02:21:58 Alison MacLean FV50+

216 02:22:27 Douglas Strachan Skye & Lochalsh Running & Athletics Club MV60+

217 02:23:14 Gail Black F

218 02:23:19 Sheona Forbes F

219 02:23:27 TRICIA MACMILLAN SHAW Stornoway Running & Athletics Club FV40+

220 02:23:27 Carol maclean Stornoway Running & Athletics Club FV40+

221 02:23:44 Helen Mackenzie FV40+

222 02:23:44 Johan Macleod F

223 02:24:00 Sylvia Jamieson FV40+

224 02:24:15 Irene Wilson Strathaven Striders FV60+

225 02:26:03 Don Macleod MV40+

226 02:26:12 Sandra Gardener Falkland Trail Runners FV40+

227 02:26:13 Kirstin Danks F

228 02:26:24 Joanne Macaskill F

250 229 02:26:24 Holly Strathmore F

230 02:27:22 IsleBe Relay #N/A

231 02:28:38 Julie Murray Ness Running Club F

232 02:31:20 Lois Currie Killie Striders FV50+

233 02:32:14 Beverley Zingone FV40+

234 02:33:17 Kirsten Macfarlane F

235 02:37:36 Dave Clement MV60+

236 02:44:10 Alison Hannan FV40+

237 02:44:36 Jennifer McWhirter FV40+

238 02:44:36 Maggie MacDonald F

239 02:44:39 Sharon McCall FV40+

240 02:45:53 Mairi Crate F

241 02:50:52 Caroline Austin Killie Striders FV50+

242 02:50:52 David Shanks MV40+